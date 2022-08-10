Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму достигло 13 человек

Число пострадавших при взрывах в Крыму увеличилось до 13 человек Фото: Кадр видео

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме Саки в Крыму выросло до 13 человек. Об этом сообщает Минздрав Республики Крым в своем телеграм-канале в среду, 10 августа 2022 года.

10 местных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице. Там же оказывают стационарное лечение одиннадцатому пострадавшему.

Еще двое получивших травмы при детонации боеприпасов самостоятельно обратились за медпомощью в Симферопольскую клиническую горбольница скорой медицинской помощи № 6. Госпитализация им не потребовалась

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Сообщалось, что при взрывах на аэродроме погиб один человек.

Из Новофедоровки, где прогремели взрывы, эвакуировали 120 человек. Следующие автобусы с жителями крымского поселка будут направляться в Евпаторию. Эвакуируют всех желающих.

В Министерстве обороны России сообщили, что нарушение требований пожарной безопасности рассматривается в качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки.