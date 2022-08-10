Венгерская MOL и словацкая Slovnaft заплатили за транзит российской нефти через Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгерская нефтегазовая компания MOL и расположенный в Братиславе принадлежащий ей нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft заявили, что заплатили за транзит нефти из России через Украину по нефтепроводной системе «Дружба» и теперь в скором времени ожидает возобновления поставок. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на компанию.

«Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти», - приводит издание заявление компании, где напоминают, что транспортировка российской нефти «была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны».

Ранее компания «Транснефть» заявила, что в минувший четверг, 4 августа, «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из России по южной ветке системы «Дружба» в адрес Венгрии, а также Чехии и Словакии, поскольку российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкционных ограничений Европейского союза. Как писал сайт KP.RU, нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу».