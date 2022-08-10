Памфилова сообщила о возвращении масочного режима в Центризбиркоме

Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центризбиркоме РФ возобновлен масочный режим из за роста заболеваемости коронавирусом в России. Соответствующее заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова в среду, 10 августа 2022 года.

"В настоящее время мы видим, что само заболевание протекает в более легкой форме, - уточнила Памфилова. - Нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году. Тем не менее мы и в ЦИК возобновляем масочный режим".

Руководитель Центризибиркома также рекомендовала региональным избирательным комиссиям проанализировать возможность принятия тех или иных антиковидных мер во время проведения голосования. Особенно это касается участков, которые должны будут принять большое количество людей в течение одного-двух дней.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил мнение, что все страны мира должны вернуться к масочному режиму.

На фоне роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией и госпитализаций вследствие COVID-19 глава ВОЗ призвал правительства стран "применить проверенные меры, такие как маски и протоколы тестирования и лечения".