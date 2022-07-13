ВОЗ призвала все страны вернуться к масочному режиму Фото: REUTERS

Все страны мира должны вернуться к масочному режиму, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

На фоне роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией и госпитализаций вследствие COVID-19 глава ВОЗ призвал правительства стран «применить проверенные меры, такие как маски и протоколы тестирования и лечения», передает телеканал Sky News.

Как отметил Гебрейесус варианты штамма коронавируса «Омикрон» продолжают провоцировать новые случаи госпитализаций и смертей по всему миру. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 далека от завершения.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей смертностью», – заявил гендиректор ВОЗ.

Напомним, в начале июля в Италии за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом впервые с 8 февраля 2022.

Как писал сайт Kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции.