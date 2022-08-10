"Транснефть" собирается возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию 10 августа 2022 года

"Транснефть" собирается возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию 10 августа 2022 Фото: REUTERS

Компания «Транснефть» заявила о своих планах возобновить прокачку нефти по ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию и Словакию в среду, 10 августа, в 16:00 по московскому времени, уточнив, что Украина подтвердила получение платежа за транзит через свою территорию.

«В данный момент мы ведем подготовку к началу работы. Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку "Михалки - Броды" в 16:00», - приводит РИА Новости слова советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

Напомним, ранее «Транснефть» сообщила, что в минувший четверг, 4 августа, «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружба» в адрес Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку Россия не может провести платеж за транзит в условиях санкционных ограничений Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 10 августа, венгерская нефтегазовая компания MOL и нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft заявили о переводе средств за транзит российской нефти через Украину по системе «Дружба».