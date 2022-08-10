В Пентагоне заявили о намерении поставлять Украине оружие "сколько потребуется" Фото: REUTERS

Вашингтон собирается поставлять Киеву военное оборудование для защиты «сколько потребуется». Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в среду, 10 августа, ходе своего визита в Латвию.

Глава Пентагона заявил, что Вашингтон оказывал «значительную помощь безопасности Украины», однако, по его словам, США находятся «в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку».

«Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... Мы будем делать это, сколько потребуется», - заявил американский министр.

Напомним, в конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставляя оружие Украине, западные страны только продлевают «агонию» украинского режима, затягивая конфликт и умножая жертвы.