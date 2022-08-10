Глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны США Ллойд Остин в среду, 10 августа, ходе своего визита в Латвию заявил, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Москвой, а также не представляет для России угрозы.

«Давайте проясним. Мы не ищем конфронтации и не представляем угрозы России», - заявил глава Пентагона.

По словам американского министра, присутствие стран - членов блока отражает только «постоянную и твердую приверженность пятой статье» устава альянса, в которой говорится о том, что «атака на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО».

Тем не менее, Остин сообщил, что Североатлантический альянс увеличивает количество боевых групп на восточном фланге блока, а США усиливает присутствие на Балтике, в том числе Латвию.

Как писал сайт kp.ru, глава Пентагона также заявил о намерении США поставлять Украине оружие «сколько потребуется», отметив, что Вашингтон уже оказал «значительную помощь» безопасности Киева.