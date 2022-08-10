Лидером по величине цен на газ в Европе стали Нидерланды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нидерландах установлена самая высокая в Европе стоимость газ. Об этом сообщает сайт Energievergelijk.nl, который специализируется на энергетической статистике.

Ранее лидером по стоимости голубого топлива в Европе назвали Швецию, жители которой должны были платить почти 24 цента за киловатт-час или 2,31 евро за кубометр газа. Нидерланды тогда занимали второе место с 23 центами за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа. Однако страна всего за несколько недель смогла стать первой в этом рейтинге.

Согласно приведенной статистике цен на газ в 33 странах Европы, Нидерланды, заключившие ранее новый договор с поставщиками услуг на голубое топливо и электричество, теперь платят примерно 28 центов за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа.

Уточняется, что экономика Нидерландов серьезно зависит от голубого топлива, а в случае уменьшения поставок газа и, если «Россия перекроет газовый кран», жители страны это «сразу почувствуют».

Напомним, ранее появились сообщения о том, что жители Нидерландов запасаются дровами на фоне роста цен на газ для того, чтобы предстоящий зиме иметь возможность самостоятельно обогреть свои дома.