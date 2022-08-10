Глава украинского "Энергоатома" допустил возможность нанесения ракетных ударов по Запорожской АЭС

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Глава украинской компании "Энергоатом" (оператор всех украинских АЭС) Петр Котин публично заявил, что ВСУ могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС. По его словам, это произойдет в случае подключения станции к энергосистеме России.

Как отмечают РИА Новости, Котин публично поддержал возможность нанесения мощного ракетного удара по Запорожской атомной электростанции. Он полагает, что украинские военные "должны сделать все", чтобы не допустить подключения станции к российской энергосистеме.

"Нужно перебить линии, которые они собираются подключать. Думаю, вооруженные силы Украины будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских военных крайне опасными и провокационными действиями.

По словам российского дипломата, действия киевских боевиков могут привести к масштабной атомной катастрофе, последствия которой почувствуют на себе Россия, Украина и вся Европа. В связи с этим Захарова призвала западных кураторов Украины предостеречь Киев от подобных действий.