В правительстве ФРГ заявили об отсутствии единого мнения по вопросу о запрете выдачи виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии не имеет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам. Такое заявление сделал официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Как писал сайт, KP.RU, Хебештрайт сообщил о том, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам было внесено на обсуждение седьмого пакета санкций Евросоюза.

«Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено - как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах», - заявил официальный представитель камина ФРГ.

Хебештрайт заявил, что на данный момент «единой позиции» по данному вопросу в Берлине нет. По его словам, было бы крайне спекулятивно рассуждать по поводу возможной реакции в случае отсутствия общей поддержки такого предложения в Европейском союзе.

«Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить», - отметил он, комментируя вопрос о том, какова позиция лично канцлера ФРГ Олафа Шольца по данному вопросу.