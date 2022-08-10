Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение седьмого пакета санкций ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе идет обсуждение содержания седьмого пакета санкционных ограничений в отношении России. На обсуждение был вынесен и вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам. Об этом в среду, 10 августа, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что не намерен оценивать возможные результаты.

Представитель немецкого правительства уточнил, что данный проект новых ограничительных мер внесен некоторыми странами в Европейскими странами и тем самым находится на повестке.

«Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», - сказал он, призвав «набраться терпения», а также заявив, что кабмин ФРГ принял к сведению такое предложение на уровне ЕС.

Напомним, днем ранее, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Незадолго до этого министр иностранных дел этой республики Урмас Рейнсалу призвал закрыть россиянам въезд в Европу.