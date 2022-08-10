Додон потребовал от Санду прекратить оскорбления его матери

Игорь Додон потребовал от президента Молдавии Майи Санду прекратить издевательства над его матерью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Молдавии Игорь Додон потребовал от Майи Санду прекратить оскорбления его матери после того, как в сети появился ролик, на котором группа людей агрессивно ведет себя по отношению к Галине Додон прямо в здании прокуратуры.

Додон в среду 10 августа выложил в социальную сеть открытое обращение к действующему президенту Молдавии Майе Санду, в котором обвинил ее в содействии издевательствам над Галиной Додон, заявив, что «агрессивный и линчевательный суд внутри юридического учреждения» над его матерью был организован с ведома Санду.

«У вас есть мать? Почему вы позволяете неуравновешенным гражданам, которые спонсируются партией ПДС, публично унижать и издеваться над пожилым человеком? Такие вещи не прощаются и не забываются», - написал Додон.

Ранее сообщалось, что экс-президента Молдавии обвинили в госизмене: Игорь Додон не боялся носить георгиевскую ленту и давать отпор Европе. По месту жительства политика провели обыски.

После того, как на допрос вызвали его супругу, Додон публично заявил, что желание отомстить ему вынуждает главу Молдавии Майю Санду «атаковать его супругу, детей, маму и близких родственников. Додон обратился к президенту Молдавии и прокуратуре с призывом «выплескивать свою ненависть и комплексы» лично на него и оставить в покое его семью.

Интервью с Игорем Додоном читайте здесь на kp.ru.