Литва заявила о невозможности открыть счет для оплаты калининградского транзита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литовское законодательство не содержит норм, которые позволяют открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита в Калининградскую область и из нее. Такое заявление в среду, 10 августа, заделали в Министерстве финансов республики.

«Закон о государственной казне такой возможности не предусматривает», - приводит агентство BNS комментарий ведомства на инициативу губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Ранее глава региона заявил, что открытие подобного счета решило бы проблему с оплатой грузового транзита. «Давайте откроем счет в казначействе Литвы. Пусть РЖД откроют такой счет, и мы будем оплачивать в их казначейскую систему платежи в отношении "Литовских железных дорог"», - заявил тогда губернатор.

Напомним, Алиханов также заявил, что на сегодняшний день Калининградская область уже исчерпала лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву.