Соцопрос показал, что большинство жителей Запорожья поддерживают вхождение региона в состав РФ

Референдум о присоединении Запоорожья к России запланирован на сентябрь 2022 года Фото: REUTERS

Более 80% жителей Запорожской области готовы поддержать вхождение региона в состав России в ходе соответствующего референдума. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного Крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ).

Как пишет ТАСС со ссылкой на итоги исследования, 77% опрошенных жителей области готовы принять участие в референдуме, если бы он прошел в ближайшее время (июнь 2022 года - 69%), из них 82% поддерживают вхождение Запорожской области в состав России (июнь - 63%). При этом, согласно опросу, из числа готовых принять участие в референдуме всего 3% хотели бы оставить Запорожскую область в составе Украины (июнь - 11%).

Ранее руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума о присоединении региона к России. Дата плебисцита пока не озвучивается, однако голосование точно планируется провести в сентябре 2022 года.

В ходе референдума может быть использовано онлайн-голосование, допускают власти Запорожья. В областной ВГА поясняют, что окончательное решение по этому поводу пока еще не принято. В Совфеде РФ также отметили, что в случае проведения референдума о присоединении Запорожья к России парламент рассмотрит итоги голосования и примет соответствующие юридические решения.