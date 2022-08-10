Мэр Мадрида в беседе с пранкерами оскорбил русских и призвал отправить украинцев на поле боя

Вован и Лексус позвонили мэру Мадрида под именем Виталия Кличко, тот заявил, что украинцев нужно депортировать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что находящиеся в Испании украинские беженцы должны быть отправлены обратно в Украину для участия в боевых действиях. Об этом испанский градоначальник заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Видео разговора опубликовано на Rutube-канале пранкеров.

Пранкеры позвонили Мартинесу-Алмейде, представившись мэром Киева Виталием Кличко и предложили его помочь с депортацией на родину граждан Украины, которые находятся в Испании, мотивируя то тем, что украинцы должны «погибнуть на поле боя», а не отдыхать на пляжах Испании.

Мэр Мадрида согласился с «Кличко» и поддержал идею отправить украинских беженцев обратно, чтобы они могли принять участие в боевых действиях. Также Мартинес-Алмейда оскорбительно высказался о русских, призвав их «наказать» и отнять у них недвижимость, в частности, жилье для передачи украинцам.

Ранее пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены передать украинцам недвижимость россиян. Градоначальник согласился в знак поддержки Киева только поднять украинский флаг.