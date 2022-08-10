Срок годности вакцины «Спутник V» продлили

Срок годности вакцины "Спутник V" продлен по результатам исследования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения России продлило срок годности вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в среду 10 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что предварительно была проведена экспертиза, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцины. Теперь он составляет от шести месяцев до одного года, в зависимости от того, где был произведен препарат.

«Сроки годности вакцин «Спутник V» для профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей», - сообщили в ведомстве, уточнив, что соответствующие изменения внесены в инструкции к препаратам.

Если на упаковке препарата, произведенного до продления срока годности, указаны прежние данные, препарат не стоит считать просроченным, добавили в Минздраве.

Ранее мэрия Москвы опровергла слухи о просроченных вакцинах от ковида в поликлиниках города. Депздрав столицы отметил, что некоторые медучреждения используют вакцину с продленным до ноября 2022 года сроком годности.

В феврале 2022 года Минздрав РФ продлил срок годности вакцины «Эпиваккорона» до десяти месяцев. В центре «Вектор» сообщили, что изменения в инструкции утверждены по результатам изучения стабильности препарата.