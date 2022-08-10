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Здоровье10 августа 2022 15:18

Срок годности вакцины «Спутник V» продлили

Срок годности российской вакцины от коронавируса будет составлять от шести месяцев до года
Мария ПАВЛОВА
Срок годности вакцины "Спутник V" продлен по результатам исследования.

Срок годности вакцины "Спутник V" продлен по результатам исследования.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения России продлило срок годности вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в среду 10 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что предварительно была проведена экспертиза, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцины. Теперь он составляет от шести месяцев до одного года, в зависимости от того, где был произведен препарат.

«Сроки годности вакцин «Спутник V» для профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей», - сообщили в ведомстве, уточнив, что соответствующие изменения внесены в инструкции к препаратам.

Если на упаковке препарата, произведенного до продления срока годности, указаны прежние данные, препарат не стоит считать просроченным, добавили в Минздраве.

Ранее мэрия Москвы опровергла слухи о просроченных вакцинах от ковида в поликлиниках города. Депздрав столицы отметил, что некоторые медучреждения используют вакцину с продленным до ноября 2022 года сроком годности.

В феврале 2022 года Минздрав РФ продлил срок годности вакцины «Эпиваккорона» до десяти месяцев. В центре «Вектор» сообщили, что изменения в инструкции утверждены по результатам изучения стабильности препарата.