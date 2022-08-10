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Политика10 августа 2022 15:49

МИД Швейцарии заявил о готовности представлять интересы Украины в России

Страны ожидаю согласия Москвы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Швейцарии заявил о готовности представлять интересы Украины в России

МИД Швейцарии заявил о готовности представлять интересы Украины в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берн и Киев договорились о том, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария. Об этом сообщило швейцарское Министерство иностранных дел, уточнив, что на данный момент страны ожидаю согласия Москвы.

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в швейцарском внешнеполитическом ведомстве, где также отметили, что «для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие».

В МИД Швейцарии также заявили, что Берн с самого начала украинского конфликта был готов предоставить сторонам свои услуги, в том числе, переговорную площадку, а также экспертную поддержку во время возможных переговоров.

Напомним, накануне, 3 августа, Швейцария ввела эмбарго на поставки российского золота, присоединившись тем самым к седьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Также был введен запрет на другие операции с золотыми изделиями из России.