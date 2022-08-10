Байден пообещал уберечь США от «улучшения» экономической ситуации

Байден оговорился, заявив о необходимости сохранить ситуацию с инфляцией в США "от улучшения". Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова дал повод для шуток, оговорившись во время выступления на мероприятии в Белом доме. Байден заявил о необходимости немедленного принятия закона о снижении инфляции для того, чтобы предохранить экономический прогресс в США «от улучшения».

«Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения», - сказал Байден.

Президент США тут же заметил оговорку и исправился, сказав, что он имел в виду сохранение американской экономики «от ухудшения».

«Сохранить движение в правильном направлении», - сказал Байден.

Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации на публике. Так, недавно он протянул руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания нового закона.

В апреле после выступления в Сиэтле американский лидер также протянул руку для рукопожатия, хотя рядом никого не было.

Клинический психолог объяснил, почему Байден здоровается с «пустотой».