Росстат второй месяц подряд фиксирует снижение цен

Росстат заявил о снижении цен на продукты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй месяц подряд в России снижаются цены, причем дефляция ускоряется. В июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне, согласно отчету Росстата «Об оценке потребительских цен со 2 по 8 августа 2022 года». Документ размещен на сайте ведомства.

Сообщается, что в годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне.

Со 2 по 8 августа в большинстве регионов России снизились цены на подсолнечное масло, гречневую крупу, рис и пшено, куриные яйца и мясо, макароны, колбасы и сосиски, молоко, сметану, пшеничную муку, рис, шоколадные конфеты, соль, рыбу, консервы для детского питания, следует из отчета.

Напомним, в конце 2021 года эксперты предрекали значительный рост цен на продукты в 2022 году из-за газа, удобрения и паники на мировых рынках.

Ранее по результатам соцопросов 45% россиян заявили, что не ощутили на себе рост цен после введения западных санкций. Еще 44% заметили рост цен и винят в этом Запад.