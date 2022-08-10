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Общество10 августа 2022 18:27

СК расследует снос советских памятников в Европе

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения воинских мемориалов в Германии, Польше и Эстонии
Мария ПАВЛОВА
Александр Бастрыкин поручил СК расследовать факты осквернения советских памятников в Европе.

Александр Бастрыкин поручил СК расследовать факты осквернения советских памятников в Европе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Следственный комитет займется расследованием обстоятельств осквернения советских воинских мемориалов в Германии, Эстонии и Польше. Такое поручение дал глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в городе Вернойхен в ФРГ осквернение воинского мемориала «совершил сторонник неонацистских убеждений».

«Также глава ведомства поручил подчиненным возбудить уголовные дела в связи со сносом памятника в польском городе Мальборк, и осквернением братской могилы советских солдат в Эстонии», - говорится в сообщении СК.

Напомним, памятник солдатам Красной армии снесли в городе Мальборк на севере Польши.

Ранее посольство России выразило протест МИД ФРГ в связи с осквернением мемориала советским воинам в Бранденбурге. В диппредставительстве назвали инцидент разжиганием межнациональной розни и циничным попранием памяти воинов.

Тем временем Европа объявила войну против памятников советским воинам.