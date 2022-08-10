"Не смогли сделать ни единого пуска": Комплексы Javelin оказались бесполезны для Украины

Комплексы Javelin оказались бесполезны для Украины Фото: REUTERS

С начала российской спецоперации на Украине Соединённые Штаты начали активно поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin.

В Незалежной почти сразу же возник культ Javelin как универсального "оружия возмездия", которое якобы способно уничтожить буквально всю российскую тяжёлую технику. Однако на деле ситуация обстояла иначе.

Как сообщает RT, пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк признался в бесполезности этого оружия.

- Да, были у нас Javelin ... Они себя никак не зарекомендовали ... Мы так и не смогли сделать ни одного пуска. Как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало, - рассказал мужчина.

Также украинский военный признался, что сложность была еще и в том, что ВСУ никак не могли понять, как использовать это оружие.

- Привезли нам два Javelin. Пока мы их несли из машины, один сломали. Со вторым пытались разобраться, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил, - вспоминает взятый в плен в окрестностях Попасной.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.