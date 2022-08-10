В Народной Милиции ДНР сообщили, что союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск Фото: Александр КОЦ

Заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск. По его словам, сейчас идут бои в промзоне.

"На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", - приводит его слова РИА Новости.

Басурин также сообщил об изменении тактики проведения специальной военной операции в Донбассе.

"Тактика ведения специальной военной операции чуть-чуть видоизменилась, нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться", - резюмировал он.

Ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины усилили позиции в Артемовске и Соледаре. По словам Марочко, на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.