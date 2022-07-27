ВСУ усилили позиции в Артемовске и Соледаре

Украинские военные усилили позиции в Артемовске и Соледаре Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции ДНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины усилили позиции в Артемовске и Соледаре.

- Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар, — написал он у себя в Telegram.

По словам Марочко, на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что углегорская теплоэлетростанция в городе Светлодарск Донецкой области перешла под контроль штурмовых отрядов.

До этого в пресс-службе администрации Херсонской области заявили, что в ночь на вторник, 26 июля, в Херсоне сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уточнив, что по городу пытались нанести ракетный удар со стороны украинских войск. Как сообщили в администрации, информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.