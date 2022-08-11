WP: США одержимы идеей новой холодной войны с Китаем и Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Washington Post Катрина ванден Хювел выразила мнение, что американские политики развязывают новую холодную войну, в которой им придется противостоять России и КНР.

"Воскресшие воины холодной войны утверждают, что развертывание американских войск вокруг Китая и России носит оборонительный характер", - написала она, отметив, что холодная война для США является зоной комфорта.

Журналистка также задалась вопросом, обеспечит ли конфликт американцам подлинную безопасность.

"Может, большинство американцев предпочитают, чтобы наша страна обуздала свое стремление к зарубежным авантюрам и начала наводить порядок в собственном доме?", - пишет обозреватель.

Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар заявлял, что развязанная США "новая холодная война" с Россией может привести к крайне плачевным результатам.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что западные страны ведут в отношении России и Белоруссии гибридную войну. В агрессивных действиях Запада Москва и Минск усматривают элементы гибридной войны, которые не могут не тревожить население России и Белоруссии.