Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить Южную Корею из-за COVID Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение коронавируса в Северную Корею.

"Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей", - приводит ее слова южнокорейское агентство Ренхап.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын заявил о "торжественной победе" над пандемией коронавируса.

16 мая 2022 года Ким Чен Ын объявил о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки в связи с распространения в стране коронавирусной инфекции среди населения.

Также южнокорейский лидер распорядился в качестве профилактики и предупреждения распространения заразы распространить среди жителей необходимые медикаменты, а также временно заблокировать все города, дабы остановить распространение инфекции.