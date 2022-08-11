Латвийский Сейм объявил Россию "спонсором терроризма"

Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвийский сейм проголосовал за признание России «государством, поддерживающим терроризм», призвав также страны Европейского союза прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам.

Сейм республики принял заявление, в котором «Россия признана государством, поддерживающим терроризм», а действия Москвы в отношении украинского населения «признаны терроризмом».

Председателя комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихарда Колса заявил, что России в течение многих лет прямо и косвенно различными способами «поддерживала и финансировала террористические режимы и организации».

Напомним, в мае этого года парламент Литвы в своей резолюции назвал Россию «государством, осуществляющим терроризм», а действия Москвы на Украине в республике назвали геноцидом, призвав международное сообщество организовать специальный трибунал для расследования «российской агрессии». Как писал сайт KP.RU, за принятие резолюции проголосовали все литовские парламентарии.