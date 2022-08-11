Леонид Ярмольник назвал дату возвращения в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Леонид Ярмольник ответил на вопрос о планах в Россию из Латвии, отметив, что на данный момент он отдыхает в Юрмале, а вернуться на родину она планирует приехать, когда его внук пойдет в школу.

«Вы знаете, я не в Москве. Я вернусь домой к учебному году, когда внук в школу пойдет. Пока же вместе с внуками я отдыхаю в Юрмале», - приводит слова актера портал Teleprogramma.pro.

На данный момент актер находится в Латвии. Ранее журналист Михаил Шахназаров в своей авторской программе «Полный абзац» заявлял, что Лаонид Ярмольник встречается на прогулках с юмористом Геннадием Хазановым, который позже признался, что не эмигрировал, а уехал на каникулы.

Напомним, накануне Михаил Шахназаров рассказал о ближайшем будущем актрисы Чулпан Хаматовой, которая на данный момент находится в Латвии, отметив, что за границей ее ждет «только крах».