Принявшим российское гражданство жителям Латвии придется покинуть республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Латвии, которые принят решение получить российское гражданство, должны будут покинуть республику. Такое заявление в четверг, 11 августа, сделал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

«Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию», - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter, отметив, что данная мера является принципиальной позицией властей, за которым должны будут последовать формальные действия, а также добавив, что «нужно будет уточнять законы».

На данный момент в Латвии проживают свыше 50 тысяч российских граждан.

Напомним, сегодня, 11 августа, Сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм», а действия Москвы в отношении украинского населения были «признаны терроризмом». Как писал сайт KP.RU, парламент республики также призвал страны ЕС прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам.