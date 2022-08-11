Захарова обвинила сейм Латвии в животной ксенофобии после признания России "спонсором терроризма" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что сейм Латвии, который накануне объявил Россию «страной - спонсором терроризма», руководствовался животной ксенофобией, а идеологами такого решения стали неонацисты.

«Сейм Латвии объявил Россию "страной - спонсором терроризма". Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», - написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 11 августа, сейм Латвии принял решение о признании России «государством, поддерживающим терроризм», а действия страны в отношении украинского населения были «признаны терроризмом». Как писал сайт KP.RU, парламент республики также призвал Европейский союз прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам.