Сенатор Клишас призвал жестко ответить на решение Латвии признать РФ "страной-спонсором терроризма"

В Совфеде РФ считают, что русофобские решения латвийских властей могут быть согласованы с руководством НАТО Фото: REUTERS

Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал российские власти жестко ответить на решение Сейма Латвии о признании РФ "страной-спонсором терроризма".

По мнению сенатора, необходимо применить как политические, так и экономические меры в качестве реакции на подобные русофобские и откровенно враждебные действия Риги.

"Должны быть приняты самые жесткие меры: и экономические, и политические. Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма по всему миру", - сообщил российский парламентарий в своем телеграм-канале

Ранее власти Латвии не только приняли решение признать Россию "страной-спонсором терроризма", но и анонсировали возможную депортацию из страны латышей, которые получат гражданство РФ. Соответствующее решение уже официально утвердил латвийский парламент (при этом представители местной оппозиции подобные антироссийские меры не поддержали и голосовать за них наотрез отказались).