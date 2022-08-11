Политики в Германии испугались бунтов из-за отказа от «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политик в Германии призывают правительство страны дать разрешение на запуск газопровода «Северный поток – 2», поскольку боятся, что отказ от проекта может спровоцировать энергетический кризис и, как следствие, массовые протесты.

Как пишет газета Suddeutsche Zeitung, представители различных партий в беседе с изданием высказали мнение, что без газопровода Германии будет непросто справиться с кризисом. Так, по словам заместителя парламентской группы «Христианско-демократического союза» (ХДС) в ландтаге Бранденбурга Франка Боммерта, отсрочка вопроса с запуском «Северного потока – 2» приведет к народным волнениям. Политик заявил, что если цены продолжат расти, «в какой-то момент люди выйдут на улицы».

Кроме того издание сообщает о просьбах германских предпринимателей к федеральному правительству пересмотреть свое решение относительно газопровода. Как отмечается в статье, сторонники ввода в эксплуатацию также есть у Левой партии ФРГ, в частности ее бывший лидер Клаус Эрнст, возглавляющий комитет по защите климата и энергетике в парламенте ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля этого года канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2».