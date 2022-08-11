Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными Таллином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония решила закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином, сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией гражданам РФ. Санкция означает, что визы останутся действительными, однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию», – сказал глава МИД страны на пресс-конференции.

В тоже время санкции Таллина предполагают исключения. Например, под запрет на посещение Эстонии не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками и лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству Евросоюза.

Кроме того, в страну смогут попасть те, чей въезд в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям и близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в республике.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы «привилегией».