Посольство РФ в ФРГ назвало причину сокращения поставок российского газа в ЕС

Россия не хотела и не собиралась останавливать поставки газа ни в одну из стран ЕС Фото: REUTERS

Поставки российского газа в ЕС существенно снизились не из-за действий России, а в связи с последствиями антироссийских санкций. С таким заявлением выступило посольство РФ в Германии.

"Сейчас поставки российского газа в ЕС существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций", - поясняют российские дипломаты.

Также в диппредставительстве РФ в Берлине подчеркивают, что сертификация полностью готового к эксплуатации и прошедшего все необходимые технические проверки газопровода "Северный поток — 2" была остановлена немецкой стороной исключительно по политическим мотивам.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцам "предстоит заплатить свою цену" за поддержку Украины. В частности, по его словам, Европе так или иначе придется смириться с возможностью резкого сокращения или полной остановки поставок российского газа в страны ЕС.

Кроме того, Евросоюз должен осознать и пережить рост цен на топливо в самое Европе. По мнению Борреля, подобные последствия антироссийской политики необходимо осознать и пережить, однако отказываться от санкций против РФ точно нельзя.