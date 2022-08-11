МИД Эстонии назвал категории россиян с разрешенным въездом в республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о закрытии въезда для российских граждан, которым республика ранее выдавала шенгенскую визу, однако были сделаны исключения для некоторых категорий россиян.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», - заявил глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу.

При этом в министерстве уточнили, что новое ограничение не распространяется на сотрудников дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, исключение составляют и лица, занимающиеся международными перевозками, а также имеющих близких родственников эстонских граждан или обладателей постоянного вида на жительство в республике. Ограничения также не затронут российских граждан, нуждающихся в гуманитарной помощи и имеющих право свободного передвижения по законам Европейского союза.

Напомним, ранее глава эстонского правительства Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение европейских стран не правом человека, а «привилегией». На данный момент Эстония, а также Латвия и Литва приостановили выдачу туристических виз для россиян.