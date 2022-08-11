Генсек ООН призвал прекратить военную деятельность около Запорожской АЭС на Украине Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил за установление вокруг Запорожской атомной электростанции АЭС периметра безопасности, призвав стороны на Украине прекратить какую-либо военную деятельность на данной территории.

«Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности», - заявил глава организации.

Гутерриш заявил о необходимости вывести любой военный персонал и технику с территории томной электростанции, а также «воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте», отметив, что данный объект не должен быть использован «в качестве части какой-либо военной операции».

Напомним, Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН на четверг, 11 августа 2022 года, в связи с ударами украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС.