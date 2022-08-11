Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 августа 2022 11:59

Генсек ООН призвал прекратить военную деятельность около Запорожской АЭС на Украине

Гутерриш выступил за установление вокруг атомной электростанции периметра безопасности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генсек ООН призвал прекратить военную деятельность около Запорожской АЭС на Украине

Генсек ООН призвал прекратить военную деятельность около Запорожской АЭС на Украине

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил за установление вокруг Запорожской атомной электростанции АЭС периметра безопасности, призвав стороны на Украине прекратить какую-либо военную деятельность на данной территории.

«Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности», - заявил глава организации.

Гутерриш заявил о необходимости вывести любой военный персонал и технику с территории томной электростанции, а также «воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте», отметив, что данный объект не должен быть использован «в качестве части какой-либо военной операции».

Напомним, Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН на четверг, 11 августа 2022 года, в связи с ударами украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС.