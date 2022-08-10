Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запросила на 11 августа 2022 года заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС.Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в качестве докладчика российская сторона хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Напомним, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что власти Украины, проводя обстрел Запорожской атомной электростанции, фактически берут в заложники всю Европу. Захарова полагает, что киевские власти прекрасно понимают возможные последствия своих действий, но все равно продолжают отдавать преступные приказы об обстреле АЭС.