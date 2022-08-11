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Экономика11 августа 2022 13:42

Официальный курс доллара на 12 августа 2022 составил 60,62 рубля

Курс евро повысился до 62,51 рубля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Официальный курс доллара на 12 августа 2022 составил 60,62 рубля

Официальный курс доллара на 12 августа 2022 составил 60,62 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара, установленный Банком России на пятницу, 12 августа, увеличился на 16,87 копейки и составил 60,6229 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами на 12 августа увеличился на 81,16 копейки – до 62,5156 рубля.

Напомним, Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то валюта дешевеет.