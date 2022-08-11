Официальный курс доллара на 12 августа 2022 составил 60,62 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара, установленный Банком России на пятницу, 12 августа, увеличился на 16,87 копейки и составил 60,6229 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами на 12 августа увеличился на 81,16 копейки – до 62,5156 рубля.

Напомним, Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то валюта дешевеет.