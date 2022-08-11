Jakarta Post: G7 призвала Индонезию ограничить цену на российскую нефть

G7 призвала Индонезию ограничить цену на российскую нефть Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) призывают власти Индонезии установить предельную цену на нефть из России, рассказал официальный представитель властей Соединенных Штатов.

По информации Jakarta Post, поток цен на российскую нефть должны были обсудить с представителем Министерства финансов США Элизабет Розенберг несколько чиновников индонезийской администрации. Как отметил источник издания, G7 после введения санкций против российских нефтепродуктов пытается найти поддержку у властей Австралии, Индонезии и Малайзии.

По словам представителя США, Вашингтон считает инициативу по ограничению цены на нефть из России «новаторской идеей», призванной «отобрать деньги у России и передать их развивающимся странам». Власти США обещают, что Индонезия будет получать российскую нефть по более низкой рыночной цене, сказал он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщал о планах стран G7 снизить цены на нефть из России в два раза.