Участники конференции в Дании выделят Украине 1,5 млрд евро на военные нужды Фото: REUTERS

Участники конференции в Дании пообещали в совокупности предоставить свыше 1,5 миллиардов евро на военные нужды Украины, сообщил датский министр обороны Мортен Бедсков.

Конференция в поддержку Киева прошла в Дании сегодня, 11 августа. Среди представителей 26 государств-участниц присутствовали руководители минобороны Британии, Украины, Дании.

Как уточнил глава датского минобороны, на встрече обсуждались возможности обеспечения финансирования производства вооружения для Украины,наращивания производства оружия для Украины и подготовки украинских войск и способы разминирования.По словам министра, Украина нуждается в ракетах, снаряжении и артиллерии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.