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Политика11 августа 2022 17:27

Глава МИД Турции обвинил Финляндию и Швецию в невыполнении условий для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что Финляндии и Швеции еще предстоит выполнит свои обещания, данные Турции перед вступлением в НАТО
Мария ПАВЛОВА
Турция считает, что Финляндия и Швеция не выполняют условия меморандума, подписанного перед вступлением этих стран в НАТО.

Турция считает, что Финляндия и Швеция не выполняют условия меморандума, подписанного перед вступлением этих стран в НАТО.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция не видит со стороны Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению обязательств, которые эти страны взяли на себя перед Анкарой для снятия возражений против их вступления в НАТО. Об этом заявил в четверг 11 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В заключительный день 13-й конференции послов в Анкаре Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции и Финляндии еще предстоит выполнить свои обязательства, вытекающие из меморандума, и что им еще предстоит предпринять какие-либо решительные шаги в отношении запросов Турции об экстрадиции террористов.

«Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией», - цитирует министра агентство «Анадолу».

Напомним, Турция выдвинула ультиматум Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Анкара и поставила условие – снятие ограничений на поставки оружия, введенные против Турции после закупок российских вооружений, прекращение поддержки «Рабочей партии Курдистана», объявленной ею террористической организацией и экстрадиция курдских боевиков, нашедших приют в Скандинавии.

Позднее Турция, Финляндия и Швеция подписали совместный меморандум, которые учитывает интересы Турции, включая экспорт вооружений и борьбу с терроризмом.