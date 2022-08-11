Американцев возмутил оправдательный приговор украинцу, по вине которого в ДТП погибли семь байкеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Американская общественность негодует из-за оправдания украинца, который, будучи в наркотическом опьянении, устроил ДТП в Нью-Гэмпшире.

Речь идет о гражданине Украины Владимире Жуковском, который в 2019 году врезался в колонну байкеров. В результате аварии семь мотоциклистов погибли. Экспертиза показала, что Жуковский употреблял психотропные вещества.

Губернатор штата Крис Сунуну назвал приговор «абсолютной трагедией» и заявил, что разделяет «шок, негодование и ярость», которые американцы высказывают по поводу гибели членов мотоклуба.

Читатели газеты Daily Mail возмутились, усмотрев в оправдательном приговоре виновному в гибели семи человек украинцу связь с сочувствием Запада Украине.

«Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него», - написал один из комментаторов.

Ранее в Испании задержали вымогавших деньги у соотечественников украинцев.