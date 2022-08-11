Коренной житель Австралии пытался прорваться на территорию российского посольства

Кенгуру пытался прорваться в посольство России в Австралии. Фото: Кадр из видео.

Необычная атака на посольство России в Австралии была записана камерами видеонаблюдения. Запись сотрудники посольства выложили в своем Telegram-канале.

На видео к воротам дипмиссии приближается кенгуру и пытается проникнуть на территорию посольства. Кенгуру атакует ворота несколько раз, пробуя то пробить решетку с наскока, то пролезть между прутьями. Пролезть через решетку кенгуру не удалось, он развернулся и ускакал по своим делам.

«Сегодня система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», — таким сообщением сопроводили в дипмиссии видеозапись с камеры наблюдения.

Ранее посольство США в австралийском Канберре случайно разослало электронные письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами. Инцидент произошел из-за ошибки одного из сотрудников диппредставительства. Специалист должен был протестировать систему рассылки электронных писем, но по ошибке действительно разослал шуточные приглашения.