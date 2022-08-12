Сенатор Пушков предупредил Евросоюз о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа столкнётся с тяжёлыми последствиями в случае введения запрета на импорт нефти из России.

"Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза ещё есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго", — написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий предупредил, что в случае введения эмбарго страны ЕС пострадают от вводимых ограничений сильнее России.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия не оказалась бы в условиях полномасштабного "нефтяного кризиса", если бы ввела эмбарго на этот ресурс в кратчайшие сроки, но считает нужным избегать необдуманных шагов, так как бесследно это не пройдет.

Сайт KP.RU ранее писал, что засуха еще больше обострила проблему энергообеспечения стран ЕС, созданную его руководством в санкционном угаре. Так, французские АЭС не могут работать на полную мощность из-за слишком теплой воды в реках, которой охлаждают реакторы. Норвегия прекращает экспорт электроэнергии из-за снижения генерации на ГЭС, а она была одним из основных поставщиков электричества для нескольких европейских стран.