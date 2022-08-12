Центробанк отозвал лицензию у Кросна-Банка

ЦБ отозвал лицензию у Кросна-Банка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО " Кросна-Банк". Об этом говорится на сайте ЦБ в пятницу, 12 августа 2022 года.

В приказе Центробанка указано, что Кросна-Банк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц".

Кроме того, банк нарушил акты ЦБ в области противодействия "отмывания" доходов и финансированию терроризма.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за границей, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Об этом говорится в соответствующем указ российского лидера.

В соответствии с текстом документа, в частности, могут быть заморожены перечисление и выдача средств. Другим указом Владимир Путин наделил Центробанк РФ полномочиями по определению максимального значения комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций в отношении них.