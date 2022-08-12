Путин обсудил вопросы безопасности с членами Совбеза России

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в пятницу, 12 августа 2022 года.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Основной темой стали вопросы безопасности.

"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова - на военном направлении", - отметил Путин.

В роли докладчика выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей, и такая война никогда не должна быть развязана.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех представителей мирового сообщества", - подчеркнул Путин