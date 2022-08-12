Власти Запорожья допускают консервацию АЭС в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ Фото: REUTERS

Работа Запорожской атомной электростанции может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами Вооруженных сил Украины, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло. Скоро Украина не будет получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам члена ВГА Запорожья, из-за обстрелов постоянно повреждаются линии электропередач под напряжением 750 киловольт. Как отметил Рогов, подконтрольные Киеву территории скоро ждут проблемы с электричеством.

Напомним, ранее несколько украинских снарядов упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Энергодаре Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.