Три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель областной администрации Владимир Рогов.

«Зафиксировано минимум три прилёта в районе хранилища радиоактивных изотопов», - написал Рогов в своем Telegram в четверг 11 августа, добавив, что какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон в норме. Тем не менее специалисты станции получили указание перейти в защищённые помещения, отметил представитель администрации.

Кроме того, по словам Владимира Рогова, в результате обстрела повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Линию ремонтируют, для проведения восстановительных работ ее заземлили.

Ранее Рогов сообщил, что в четверг 11 августа украинские военные стреляют по Запорожской АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Напомним, глава МАГАТЭ Гросси указал на реальность опасности ядерной катастрофы из-за обстрела Запорожской АЭС.

В Минобороны России также предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС, а Владимир Рогов назвал ядерную катастрофу целью ударов Украины по Запорожской АЭС.