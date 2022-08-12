Центробанк допускает повторение масштабов мирового кризиса 2007-2008 годов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступление мирового экономического кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов, вероятно, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России.

«В мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт», – сказано в материале на сайте регулятора.

Как отмечается в проекте Центробанка, сценарий «глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике, когда международная торговля будет сильнее концентрироваться в региональных блоках. Это заставит страны все больше ориентироваться на увеличение локализации производств, говорится в документе. На фоне этого риски в мировой экономике могут усилить дисбалансы и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, предупредил регулятор.

Как писал сайт KP.RU, Банк России прогнозирует возвращение российской экономики к потенциальному росту в 2025 году. Он оценивается ЦБ в 1,5-2,5%.