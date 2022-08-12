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Общество12 августа 2022 12:27

Депутат Госдумы Горелкин допустил разблокировку Instagram* при изменении политики соцсети

Соцсеть должна заблокировать любые призывы убивать граждан России, подчеркнул парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Госдуме допустили разблокировку Instagram* при изменении политики соцсети

В Госдуме допустили разблокировку Instagram* при изменении политики соцсети

Фото: REUTERS

Социальная сеть Instagram* может быть разблокирована в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения россиянам, считает заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

«Эта социальная сеть должна изменить свою политику: они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», – заявил депутат, отвечая на вопросы Telegram-канала «Диалог».

В противном случае у Instagram* не получится наладить конструктивный диалог с российским регулятором, предупредил парламентарий.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года Тверской суд Москвы признал Facebook* и Instagram* социальными сетями, которые занимаются экстремистской деятельностью. Они запрещены на территории России.

*Организации, признанные в России экстремистскими