Власти Запорожья предупредили о риске аварийной остановки реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ Фото: REUTERS

Обстрелы Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции могут привести к аварийной остановке реактора, предупредил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Они целенаправленно бьют по охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов. Если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс. Здесь есть несколько уровней защиты, и в случае начала подобных процессов удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды», – заявил он в эфире «Первого канала».

Напомним, ранее Рогов допустил, что работа Запорожской АЭС может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами Вооруженных сил Украины.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Энергодаре Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.